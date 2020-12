Il primo esonero della serie A sembra imminente. Sono ore caldissime in casa Genoa, come riportato da TuttomercatoWeb. Infatti, i rossoblu, dopo aver perso 2-0 a Benevento sembra che stiano per cambiare allenatore. Molto probabilmente, secondo TMW, Maran darà il suo posto a Ballardini, che sembra abbia già avuto un accordo con Preziosi.