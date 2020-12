Sky – Inzaghi: “Partita che ci dà sicurezza, avevo preannunciato una cosa ai ragazzi prima del match. Su Reina… “

“Quest’anno abbiamo perso alcune partite, ci è mancato qualcosa, può sembrare che giochiamo solo nelle partite importanti; ma non è così. Sono stati due giorni intensi, dove abbiamo ragionato su ciò che non è andato e abbiamo messo a posto i pezzi del puzzle. Con Luis Alberto rapporto speciale, viene da un momento difficile, voglio che senta la fiducia. Tutta la squadra ha fatto bene, avevamo preparato la partita al meglio e ai ragazzi avevo chiesto in primis l’atteggiamento, chi dominava psicologicamente poi avrebbe fatto la differenza è così è stato. Questo campionato è complesso, sicuramente alcune assenze nel nostro percorso hanno pesato, l’impegno in Champions ad un certo punto ci è pesato ma abbiamo reagito bene. Questa sera ho avuto le risposte che volevo, sia psicologicamente che tatticamente. Con il presidente lavoriamo a braccio a braccio, lo conosco da 17 anni, vedremo cosa succederà in futuro. Sui due portieri posso dire che Reina sta facendo bene, Strakosha è un po indietro cuasa Covid. Appena riprenderà la forma lo rivaluterò, pepe ci sta dando delle certezze“.

Così Simone Inzaghi ha commentato la vittoria di questa sera contro il Napoli.