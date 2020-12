Probabili formazioni Lazio-Napoli, due dubbi per Gennaro Gattuso

Questa sera tra Lazio e Napoli ci si gioca molto per entrambe le squadre. I biancocelesti di Simone Inzaghi vogliono riprendersi dopo le ultime deludenti uscite, mentre gli azzurri di Gennaro Gattuso, in emergenza totale in attacco visti gli infortuni di Mertens e Osimhen e la squalifica di Insigne, vogliono continuare a far bene e ripetere la prestazione di San Siro di mercoledì scorso, nonostante la sconfitta. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro ha due soli dubbi: il primo riguarda il portiere, con Ospina in netto vantaggio su Meret, mentre il secondo è quello tra Fabian Ruiz e Demme per affiancare Bakayoko, con il primo in vantaggio. Queste le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano, Petagna