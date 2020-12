Osimhen e Mertens infortunati, ecco quando potrebbero rientrare

L’edizione odierna de Il Mattino si è soffermata sugli infortunati in casa Napoli e sui loro tempi di recupero, ossia Victor Osimhen e Dries Mertens. Il primo sta proseguendo il recupero dopo la lussazione alla spalla subita con la Nigeria il 13 novembre e tornerà a Castel Volturno il 28 dicembre per riprendere gli allenamenti, mentre il secondo è ad Anversa in Belgio per il percorso riabilitativo dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Inter, rientrerà tra 15 giorni a Castel Volturno e sarà quasi pienamente recuperato tra tre settimane.