Milik, De Laurentiis non fa sconti: 18 milioni di euro per il polacco

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si è focalizzato sulla situazione relativa ad Arek Milik, sempre lontano dal reintegro in squadra col Napoli e alla ricerca di una nuova sistemazione per gennaio. Aurelio De Laurentiis, però, non intende fare sconti alle pretendenti, che se vorranno acquistare il polacco dovranno sborsare almeno 18 milioni di euro. Su di lui ci sono Fiorentina, che ha bisogno di un attaccante che abbia fame di gol, la Roma (anche se è una soluzione remota) e la Juventus. Quest’ultima, però, pare che sia intenzionata a comprarlo solo a prametro zero e quindi non prima di giugno, quando scadrà il contratto dell’attaccante con gli azzurri.