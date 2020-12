Lazio-Napoli, le ultime sulle scelte di Gattuso: Meret e Maksimovic insidiano Ospina e Manolas per una maglia da titolare. Dubbio a centrocampo tra Demme e Fabian; lo spagnolo è in vantaggio. Il mister potrebbe lanciare Elmas dal primo minuto per “conservare” una risorsa dalla panchina come Politano.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Ospina/Meret; Di Lorenzo, Manolas/Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian/Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Elmas/Politano; Petagna.