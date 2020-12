KKN – Agostinelli: “Lazio senza giocatori importanti, ecco dove può arrivare il Napoli”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato l’ex allenatore del Napoli, Andrea Agostinelli. Qui le sue parole:

“Questa Lazio secondo me è un po’ in difficoltà, ci sono delle assenze pesanti che possono diventare determinanti, Acerbi è stata una grossa perdita per Inzaghi. Per quanto rigurarda lo scudetto Juve, Inter e Napoli sono sullo stesso piano, per quello che penso io. Ci vorrei mettere anche il Milan, ma senza Ibra comincia ad essere un problema, ma le prime tre possono arrivare e sono tutte lì“.