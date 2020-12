Inzaghi: “Subiamo troppo, c’è qualcosa che non va e dobbiamo reagire”

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, prossimo avversario del Napoli nella gara di questa sera delle ore 20:45, ha parlato in conferenza stampa del match. Queste le sue parole più importanti:

“Stiamo subendo di più ma è un discorso di squadra, perché i difensori sono rimasti gli stessi. L’anno scorso eravamo una delle migliori difese della Serie A. Parlo molto con la squadra, abbiamo analizzato come giusto che sia il cammino in campionato. Ci manca qualche punto. Sono sicuro che risponderemo con i fatti, come abbiamo fatto in questi anni. La squadra ha voglia di fare bene”.