Lazio-Napoli non si giocherà solo in campo, ma anche in panchina. La sfida sarà anche fra l’allenatore dei biancocelesti Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso attualmente sulla panchina azzurra.

Infatti nei 10 precedenti fra i due allenatori, ad avere per più volte la meglio è stato l’allenatore del Napoli, quando allenava ancora il Milan, che per ben 5 volte ha battuto Inzaghi e la sua Lazio. Il tecnico ex Primaver di partite con l’ex rossonero ne ha vinte solo 2, pareggiandone 3.