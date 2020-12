Gattuso in emergenza: tridente inedito con la Lazio

Il Napoli questa sera affronterà l’ennesimo scontro diretto, per provare a strappare 3 punti fondamentali per non perdere la posizione Champions. Gattuso affronterà una Lazio in un momento sicuramente particolare, nelle ultime 5 infatti sono arrivato solo 7 punti, infatti il bottino è mezzo pieno con 2 vittorie, altrettante sconfitte e 1 pareggio. Ringhio però dovrà fronteggiare le emergenze e fare di necessità virtù, infatti ad Osimhen si sono aggiunti anche Insigne e Mertens, i due migliori realizzatori delle ultime stagioni.

Gattuso ha però un jolly nella manica, anzitutto partendo dal modulo; gli azzurri alterneranno – come visto con le gradi – il 4-3-3 e il 4-2-3-1. In attacco spazio al tridente Lozano, Petagna, Politano e alle loro spalle agirà Zielinski. A centrocampo certi del loro posto Fabian Ruiz e Bakayoko ma occhio a Demme che scalpita.