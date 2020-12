FOCUS – Lazio-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la meravigliosa sfida fra Lazio e Napoli. Gli azzurri per riscattare la sconfitta, anche se con un ottima prestazione, contro l’Inter e la Lazio per ritrovare i risultati che tanto sono mancati nelle ultime partite per Inzaghi e i suoi che di partite nelle ultime 5 ne ha vinte 2, ne ha perse altrettante e un solo pareggio.

L’ultima volta che gli azzurri vinsero all’Olimpico era 18 agosto 2018, la Serie A riapriva gli stadi, iniziava una nuova stagione e sulla panchina azzurra si siedeva per la prima volta Carlo Ancelotti esordendo con un meraviglioso 2-1. L’ultimo pareggio risale all’ultimo Napoli Mazzarri, che all’Olimpico non andò oltre l’1-1. L’ultima sconfitta degli azzurri nella capitale risale allo scorso 11 gennaio, quando il Napoli di Rino Gattuso iniziava a masticare un po’ della filosofia del nuovo tecnico, e che per una disattenzione finale mista a poca concretezza sotto porta perse con un gol di Immobile – aiutato anche da Ospina e Di Lorenzo – il gol dell’1-0 finale.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano, Petagna