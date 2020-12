Buffon: “Una partita non fa testo, era da vincere e basta!”

ANSA) – ROMA, 19 DIC – “Era una partita che dovevamo fare nostra in ogni modo e in ogni maniera, perchè adesso abbiamo un calendario che ci permette di affrontare prima di Natale una squadra in casa che è in difficoltà e dobbiamo cercare di fare nostra anche quella gara. Perchè poi inizieranno anche gli scontri diretti e lì per cercare di avere meno rimpianti possibili è meglio arrivarci appaiati e non già staccati, perchè altrimenti diventano gare già decisive a fine girone di andata”.



Così, ai microfoni di Dazn, Gianluigi Buffon commenta la vittoria della Juventus in casa del Parma che rilancia i bianconeri.

“Juve favorita per il campionato? Una partita non fa testo – ha aggiunto Buffon – Quando cominci a inanellare un po’ di prestazioni simili e vinci con questa facilità, allora possiamo dire di essere diventati la squadra di Andrea Pirlo. Adesso abbiamo ancora alti e bassi, ma quando abbiamo gli alti siamo belli da vedere”. (ANSA).