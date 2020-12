Carlo Alvino, giornalista Kiss Kiss Napoli, ha annunciato che – per la prossima stagione – il Napoli farà il doppio ritiro a Dimaro e Castel di Sangro: “È anche un modo per guardare con un pizzico di ottimismo al futuro, è ufficiale: doppio ritiro precampionato per il Napoli 2021/22 prima Dimaro e poi Castel di Sangro”.