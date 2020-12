Ziliani provocatorio sul Lazio-Napoli: “Sogno Mazzoleni che richiama Orsato al VAR per un rigore per gli azzurri…”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, ha provocatoriamente twittato: “I HAVE A DREAM” Mazzoleni che richiama Orsato al VAR perchè c’è un rigore a favore del Napoli“.

La designazione di Orsato di Schio per Lazio-Napoli con Mazzoleni come uomo-VAR ha fatto sorridere il giornalista; i due arbitri, infatti, negli ultimi anni entrambi particolarmente discussi in casa Napoli per alcuni episodi a sfavore degli azzurri che li vedono protagonisti, lavoreranno insieme nel big-match previsto per domani sera all’Olimpico. Si ricorda che il Napoli quest’anno non ha ancora beneficiato di un calcio di rigore…