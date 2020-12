L’edizione odierna di Tuttosport riporta della situazione legata a Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea che fa gola al Napoli e non solo.

Infatti, il quotidiano parla di un interessamento mai “morto” per lui da parte dell’Inter: Conte, dopo aver scaricato Perisic in vista del mercato di gennaio, vede nel terzino il giusto rinforzo per la fascia sinistra.