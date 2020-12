L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla situazione in casa Napoli. Infatti, il quotidiano, ha parlato della decisione del giudice sportivo di ieri sulla squalifica di Lorenzo Insigne. Secondo TuttoSport l’arbitro avrebbe deciso di ammorbidire il referto arbitrale per due motivi. Infatti, secondo il quotidiano, Massa ha accettato le scuse di Insigne, dopo la partita, e dopo ha notato che anche altri giocatori, dell’Inter, avevano utilizzato termini non appropriati in campo.