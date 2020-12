L’edizione odierna de la Repubblica dedica ampio spazio al ricorso di Juventus-Napoli. Infatti, secondo il quotidiano, l’ipotesi dell’accoglimento parziale non è da escludere. Infatti, il CONI, potrebbe eliminare il punto di penalizzazione e far rimanere lo 0-3 a tavolino a favore dei bianconeri. Un punto in più che porterebbe il Napoli a pari punti con Juventus e Roma.