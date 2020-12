Napoli, revocata l’ordinanza di De Magistris che attacca De Luca

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, aveva emanato quest’oggi un’ordinanza dopo il rientro della regione Campania in zona gialla (clicca qui per saperne di più). Ma la decisione del presidente De Luca di reintrodurre la zona arancione, ha costretto deMa a revocare il provvedimento:

“Abbiamo lavorato tutta la mattina per emanare un provvedimento volto ad evitare gli assembramenti. L’ordinanza era stata emessa in caso di zona gialla, poi la decisione di De Luca di cambiare in zona arancione ci costringe a revocarla. Tutto questo è mancanza di rispetto verso i sindaci, i prefetti e le forze dell’ordine che si occupano della salvaguardia del territorio”.