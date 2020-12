Lazio, Inzaghi: “Contro il Napoli dovrà essere un nuovo inizio”

Alla vigilia di Lazio-Napoli, ha parlato in conferenza stampa Simone Inzaghi, allenatore dei biancocelesti. Ecco le sue parole:

“In che modo arriviamo al Napoli? Parlo molto con la squadra, abbiamo analizzato il nostro cammino in campionato: ci manca qualche punto. Sono sicuro che risponderemo con i fatti, come abbiamo fatto in questi anni. La squadra ha voglia di fare bene”.

“Come sta Acerbi? Dice di stare bene, ha dato buone risposte. Vedremo dopo oggi”.

“Lazio in corsa Champions? Sapevamo che avremmo trovato delle difficoltà. Il fitto calendario, le assenze per Covid… hanno pesato. In campionato abbiamo perso punti ma c’è ancora tempo per rientrare. Voglio risposte già da domani sera contro il Napoli. Sarà una partita difficile perché loro sono un’ottima squadra, anche se entrambi avremo degli indisponibili. L’episodio può fare la differenza”.

“La Lazio ancora non ha battuto una big? Sarebbe importantissimo farlo domani, abbiamo grande spirito di rivalsa. Contro il Napoli dovrà essere un nuovo inizio, sappiamo che un punto tra Verona e Benevento è poco”.