Del Genio: “Il Napoli tra le prime 4 infastidisce, il club deve parlare”

Durante “A Tutto Napoli“, trasmissione in onda su Tele A, Paolo Del Genio, noto giornalista napoletano, ha speso qualche parola sulle dichiarazioni di Gattuso e di alcuni arbitraggi nelle gare delle squadre in lotta per la Champions. Le use parole:

“Gattuso ha parlato dell’arbitro, in quel momento doveva cogliere la palla al balzo e dire che il Napoli ha subito errori e non ha ancora avuto rigori. Per il resto gli faccio i complimenti, ha distrutto Conte. Spero resti a lungo. Deve però capire cosa significa essere allenatore del Napoli quando si tratta di comunicazione: lui è stato giocatore del Milan di Berlusconi, che era tutto un altro mondo. Ora allena una squadra oggettivamente penalizzata da anni.

“Dopo l’Inter per Gattuso era un’occasione in diretta tv. Dopo la sfida con la Roma, il direttore del Torino ha fatto la lista degli episodi a sfavore, sempre con grande garbo. A questo punto, visto che ci dicono che piangiamo sempre, diciamo tutto: mi puzza questo campionato, pure il fatto che molte società hanno debiti e fare una Champions o non farla significa salvare il futuro di grandi club. Non vorrei che il problema del Napoli fosse non avere debiti. La società deve iniziare a parlare, non è mai troppo tardi anche perché non è presente nelle tv. Stando nelle prime quattro, la squadra azzurra toglierebbe sicuramente il posto a qualche club storico e potente, e questo dà fastidio”.