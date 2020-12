De Luca: “In Campania non cambierà nulla fino al 24, non confondetevi”

Quando sembrava tutto fatto per far diventare anche la Campania zona gialla, interviene Vincenzo De Luca, che sul suo profilo Facebook rinnova il suo invito ad essere responsabili. Ecco cosa ha scritto il Presidente della Regione:

“Vi rinnovo il mio appello ad essere responsabili nelle prossime due settimane. La Campania rimarrà com’è adesso: non facciamoci confondere dai colori (giallo, rosso, arancione). Non cambia nulla fino al 24 dicembre, quando avremo la zona rossa decisa dal governo nazionale. Nel frattempo, la Regione Campania prenderà misure restrittive per questo fine settimana: evitiamo brindisi, assembramenti, aperitivi. Stiamo uscendo prima e meglio degli altri da questa seconda ondata, ma non ci vuole nulla per rovinarci.