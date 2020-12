Da Roma – Malcontento Lotito sul lavoro di Tare: fino spesi più di 30 milioni che non hanno fruttato

20 milioni per Muriqi, 10 milioni per Fares. Sono stati pochi ma costosi gli acquisti della Lazio dell’ultimo mercato estivo: soldi spesi che potrebbero far riflettere nel prossimo futuro sul rapporto tra il presidente Lotito, Simone Inzaghi e il ds Tare.

Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, il patron della Lazio si aspetta di più di Inzaghi riguardo alla valorizzazione della campagna acquisti, soprattuto sul il centravanti che fino ad ora, purché disponibile, non si è praticamente mai visto in campo.

Sul banco degli imputati anche Tare, che ha portato Fares a Roma ma con un investimento che a detta del presidente non varrebbe la cifra spesa; situazione analoga ad Andrea Pereira, che però è stato preso soltanto in prestito con diritto di riscatto.