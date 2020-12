L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione Calciomercato in casa Napoli. Secondo il quotidiano Milik, dopo l’incontro tra ADL e gli agenti, si starebbe cercando da solo una squadra. Unico problema, per il Corriere dello Sport, è il prezzo che ha fissato ADL secondo le squadre troppo alto. La Juventus, invece, aspetta giugno per poter così prendere il polacco a parametro zero mentre Fiorentina e Roma tentano l’assalto a gennaio.