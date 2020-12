L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio a Lorenzo Insigne. Infatti, il quotidiano, ha parlato della squalifica del capitano degli azzurri. Lorenzo, come riportato dal Corriere dello Sport, non solo non potrà giocare domenica contro la Lazio ma dovrà pagare una multa, inflitta dal giudice sportivo, di 10.000 euro. Dalla società, invece, nessuna multa. ADL, come riportato dal quotidiano, non ha voluto multare Insigne visto il suo impegno in campo.