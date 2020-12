L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli. Infatti, secondo il quotidiano, Giuntoli starebbe lavorando per portare Junior Firpo in maglia azzurra. Il Corriere dello Sport parla però di un acquisto che costerà più di 18 milioni, per la volontà del Barcellona di fare una plusvalenza. I Blaugrana però hanno aperto all’acquisto a gennaio e anno inserito il giovane nella lista dei cedibili.