Dopo l’infortunio rimediato alla spalla durante la pausa nazionali, Victor Osimhen prosegue il percorso riabilitativo in Belgio. La clinica è la stessa in cui al momento si trova anche Dries Mertens, infortunatosi contro l’Inter. Il rientro dell’attaccante nigeriano a Napoli è previsto negli ultimi giorni dell’anno – secondo quanto riportato da Corriere del Mezzogiorno. Al suo arrivo a Castel Volturno si monitoreranno le sue condizioni in vista del ritorno in campo.