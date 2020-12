Verso Lazio-Napoli, emergenza biancoceleste: chi è indisponibile e chi recupera

La Lazio di Simone Inzaghi prepara la sfida di domenica alle 20:45 contro il Napoli. In questa stagione i biancocelesti non sono stati fortunati con le indisponibilità; causa covid o infortuni non hanno mai avuto l’intera rosa a disposizione, anche per questo match l’allenatore dovrà rinunciare a pezzi pregiati della rosa.

Saranno sicuramente indisponibili Lucas Leiva che sta recuperando da una lesione muscolare, Muriqi per un problema al flessore, Lulic che sta recuperando dopo un’operazione alla caviglia, Fares per una lesione al polpaccio e Proto che sta recuperando dopo un’operazione al braccio.

Proverà a stringere i denti Francesco Acerbi; il difensore della Lazio e della Nazionale è dovuto uscire claudicante durante la partita di campionato contro il Verona per un lieve stiramento alla coscia destra, ha saltato il turno infrasettimanale contro il Benevento e farà di tutto per stringere i denti ed esserci per la partita contro il Napoli.

Fonte: Sos Fanta