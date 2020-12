UFFICIALE – Nuovo DPCM, misure restrittive in Italia dal 24 al 6: i dettagli

In serata, a Palazzo Chigi, si è riunito il Consiglio dei Ministri per discutere delle misure restrittive da adottare sul territorio italiano durante le festività natalizie. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da pochi minuti ha concluso la sua conferenza stampa.

Ecco quanto emerso:

Dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi (24-25-26-27-31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio l’Italia sarà ZONA ROSSA). Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Non ci si potrà, però, muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km. Durante i giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone. Sono esclusi dal conteggio minori di 14 anni, disabili e persone non autosufficienti. Non è previsto alcun anticipo del coprifuoco, rispetto a quello stabilito finora alle ore 22. Saranno chiusi i negozi, centri estetici, mentre resteranno aperti beni alimentari, supermercati, parrucchieri, barbieri, edicole e tabaccherie.