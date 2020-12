Tosel: “Squalifica Insigne? Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro Massa”

Gianpaolo Tosel, ex giudice sportivo della Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show:



“Di espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro ne ho viste tantissime. Insigne? La sanzione minima è di due giornate, si tratta di una prassi secondo le norme. Nel codice di giustizia sportiva c’è qualche attenuante all’articolo 13 per espressioni ingiuriose o irriguardose”.



“Se da due si è passati ad una per Morata è sulla scorta di queste attenuanti. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro Massa, siamo di fronte ad un comportamento ingiurioso e non irriguardoso. Il direttore di gara avrebbe potuto non sentire: è prevista la prova televisiva, non la prova fonica. Verrebbero fuori tantissimi di cartellini rossi se ci fossero microfoni accanto alle partite. Mastrandrea? Sa fare benissimo il suo mestiere”.