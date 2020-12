Sportitalia: Sampdoria vicinissima a Llorente

Fernando Llorente è vicinissimo alla Sampdoria, a riportarlo è Sportitalia. Si può chiudere già la settimana prossima, che sarà quella decisiva per l’approdo dell’ex Tottenham nelle file dei blucerchiati. Stavolta il tentativo di Claudio Ranieri ha fatto centro, ci aveva già provato a settembre ma senza successo, adesso la trattativa sembra in dirittura d’arrivo. L’attaccante basco ha il contratto in scadenza con il Napoli ed in questa stagione non ha mai indossato la maglia azzurra. Sembrava destinato a partire in estate, ma le contingenze economiche l’hanno impedito, ora le basi sembrano gettate e la sua partenza è inevitabile