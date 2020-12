Sky, Ugolini: “Se si giocasse la partita contro la Juve sarebbe un grande passo in avanti in classifica per il Napoli”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di SkySport:

“Il Napoli continua a mostrare progressi nonostante le assenze. Il progetto sta dando risposte importanti e interessanti. Se c’è un limite è quello delle due sconfitte negli scontri diretti arrivate anche per motivi emozionali ed ambientali. Se il Napoli riuscisse ad avere l’opportunità di giocare quella gara con la Juve sarebbe un gran passo in classifica. La partita di Milano contro l’Inter ha dimostrato che gli azzurri possono puntare in alto, ai punti l’avrebbe vinta sicuramente la squadra di Gattuso”.