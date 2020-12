Sono ore di attesa in casa Napoli per la decisione del Giudice Sportivo su Lorenzo Insigne: l”ipotesi più probabile è che la sua squalifica sia di due giornate, essendosi rivolto male all’arbitro Massa, ma non solo perchè come riporta SkySport il capitano azzurro rischia anche una multa pecuniaria, come disciplinato dall’art. 36 del Codice di Giustizia Sportiva. In ogni caso il Napoli si metterà subito al lavoro con i propri legali e proverà a capire se ci sono margini per un ricorso.