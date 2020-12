Serie A: le probabili formazioni di Fiorentina-Hellas Verona

La sfida tra Fiorentina e Hellas Verona, valevole per il tredicesimo turno del campionato di Serie A, andrà in scena sabato 19 dicembre alle ore 15.00.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre:



Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic. All. Prandelli



Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri, Lovato, Dawidowicz, Magnani, Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Zaccagni, Colley, Salcedo. All. Juric



Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma