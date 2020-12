Serie A, gli squalificati: Insigne rischia la stangata, i dettagli

Sono in sei i giocatori che non ci saranno nel prossimo turno di campionato: pesa più di tutte in casa Napoli lo stop di Lorenzo Insigne, espulso da Massa per proteste a San Siro contro l’Inter: non ci sarà con la Lazio e rischia la stangata, con la decisioni del Giudice Sportivo che arriverà in giornata.

Un turno per Antonin Barak e Pasquale Schiattarella, espulsi rispettivamente contro la Sampdoria e la Lazio. Verona e Benevento dovranno rinunciare ai propri centrocampisti nel prossimo turno di campionato. E una giornata anche per Wilfried Singo, esterno del Torino espulso nel posticipo contro la Roma per una doppia ammonizione dopo 14′ min.

Un’assenza pesante anche per il Sassuolo, che perde Manuel Locatelli per la prossima contro il Milan, partita da ex. Squalificato, infine, Julian Chabot che era in diffida e contro il Bologna ha preso un giallo e non ci sarà a San Siro contro l’Inter.