Ricorso Juve Napoli: La FIGC non si costituisce

L’edizione odierna de Il Mattino riporta una clamorosa notizia sugli sviluppi della vicenda del ricorso di Juventus Napoli, partita non giocata il 4 ottobre.

Il 22 dicembre ci sarà la riunione del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni per decidere se confermare il 3-0 a tavolino per la Juventus con punto di penalizzazione per gli azzurri o se ribaltare completamente la sentenza, facendo rigiocare la partita.

La FIGC non si è costituita entro la mezzanotte del 17 dicembre e quindi non potrà intervenire attivamente come parte civile in questo specifico caso.

La FIGC potrà portare un avvocato all’udienza ma non potrà aggiungere ulteriori documentazioni a quelle già in possesso del Collegio di garanzia dello Sport.