Retroscena, svelato il discorso di Gattuso dopo Inter Napoli

Il quotidiano La Repubblica ha riportato il discorso che Gattuso ha fatto alla squadra dopo la cocente sconfitta per 1-0 contro l’Inter.

Il mister ha incoraggiato i suoi e ha fatto i complimenti alla squadra per la grande prestazione nonostante la sconfitta; inoltre Gattuso ha chiesto sacrificio ed applicazione a tutti vista l’emergenza infortuni soprattutto in attacco, ma ha capito anche che la rosa è lunga e che ha le possibilità di adattarsi anche a situazioni di difficoltà come questa.

Il modulo su cui insistere, resta il 4-2-3-1 con Zielinski dietro la punta, con questo assetto tattico si sono visti equilibrio e qualità ed il mister continuerà su questa strada.

La prestazione a San Siro ha lasciato una sconfitta, ma anche la consapevolezza di potersela giocare con tutti fino alla fie ed il mister degli azzurri ha voluto comunicare soprattutto questo, riuscendoci in pieno.