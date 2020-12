Oggi, 18 dicembre 2020 l’edizione odierna de Tuttosport apre con il taglio alto dedicato alla crisi di risultati del Torino, che non riesce a uscire dall’enorme momento di difficoltà, sottolineando però, i presunti errori dell’arbitro Abisso; ci sono dubbi sulla doppia ammonizione di Singo e sul rigore concesso alla Roma per fallo di Bremer su Dzeko. In primo piano c’è la lotta scudetto, rappresentata da due colossi di di questo campionato Milan e Juventus raffigurate da Ibrahimovic e De Ligt.