Era tornato in gruppo solo per una breve seduta di scarico su ritmi bassi, Zlatan Ibrahimovic. Poi però ha saltato il Genoa, ieri si è allenato a parte, ma oggi è arrivata la buona notizia per Stefano Pioli e lo svedese: ha svolto la seduta mattutina odierna in gruppo, con i compagni, come riporta MilanNews.it. Un segnale positivo in vista di domenica alle 15, quando il Milan affronterà il Sassuolo.