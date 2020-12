Lo Monaco: “Juventus? Deludente. Per lo scudetto Napoli, Inter e Milan”

Pietro Lo Monaco è intervenuto a TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto: “Gomez andrà via dall’Atalanta, la rottura è evidente. Non lo daranno mai via a 0, l’operazione costerà intorno ai 25 milioni. Un giocatore come Gomez servirebbe a tutti. Sa creare l’azione e gestisce bene il gioco. Sento parlare di Milik alla Fiorentina, ma credo sia un affare difficile. Un nome per la Fiorentina è Origi. Non credo i reds se ne priveranno, ma non ha continità. In Serie A sta deludento Torino e Fiorentina in primi, e poi la Juventus. Questo dà una speranza a Napoli, Inter e Milan che devono provarci per lo Scudetto. Forse anche la Roma può provarci”