Lazio-Napoli, probabili formazioni: tridente inedito per gli azzurri

Secondo l’edizione odierna de Il corriere dello sport Gennaro Gattuso dovrà fare i conti con la grande emergenza in attacco; mancheranno Mertens ed Osimhen per infortunio ed Insigne per squalifica. questo obbliga il mister calabrese ad optare per un tridente inedito con Lozano a sinistra, Politano a destra e Petagna prima punta.

Confermata la difesa che ha giocato a San Siro contro l’Inter con Di Lorenzo a destra, Koulibaly e Manolas centrali e Mario Rui a sinistra. A centrocampo ballottaggio tra Fabian Ruiz e Demme con Bakayoko vertice basso e Zielinski mezz’ala sinistra.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo; Manolas; Koulibaly; Mario Rui; Demme/Fabian; Bakayoko; Zielinski; Politano; Petagna; Lozano