L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la tredicesima giornata di Serie A

La Serie A non si ferma mai e dopo il turno infrasettimanale è pronta per la tredicesima giornata, che inizierà domani alle ore 15 con Hellas Verona-Fiorentina.

Torna quindi la nostra rubrica “L’angolo del fantallenatore”, dove vi consigliamo 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti. Una parte di essi, andranno infine a comporre la nostra TOP 11.

PORTIERI

Cragno – Il portiere del Cagliari si sta rendendo protagonista delle partite dei rossoblu, sfoderando grandissime prestazioni. La grande pecca sono la quantità di gol subiti dal Cagliari, che però proverà a subire il meno possibile in casa contro l’Udinese.

Audero – La Sampdoria affronterà il Crotone, che viene da uno 0-0 a Udine. La squadra calabrese fatica a trovare il gol e Audero ha una concreta possibilità di tenere la porta inviolata.

Montipò – Un po’ la nostra scommessa in questo reparto: il Benevento si sta dimostrando una squadra solida e contro il Genoa c’è da aspettarsi una grande partita dei beneventani, che non subiscono troppe reti. Montipò può fare bene.

DIFENSORI

Augello – Contro il Crotone può spingere sulla fascia sinistra una delle sorprese di questo campionato, Tommaso Augello. Anche pericoloso in fase offensiva, un 6.5 è ampiamente alla sua portata questa giornata.

Calabria – Sta stupendo anche il terzino del Milan quest’anno, sempre più irremovibile in Serie A. Contro il Genoa qualche giorno fa, con una bordata da fuori area ha portato a casa anche un +3: non è detto che ricapiterà vista la difficile partita contro il Sassuolo, ma vorrà farsi valere. E’ in forma e gli va data fiducia.

Bastoni – L’Inter deve provare a convincere contro lo Spezia e uno dei suoi punti fermi è il giovane Bastoni in difesa, che ha grandi doti sia difensive che di impostazione. Vuole portare un grande voto a casa e può tranquillamente riuscirci.

Letizia – Un altro giocatore del Benevento che sta facendo molto bene è Gaetano Letizia: finora per lui due reti, una contro la Juventus, ma di certo ciò che salta all’occhio è la sua fantamedia altissima, del 6.71.

De Silvestri – Partita complicata per entrambe le squadre quella tra Torino e Bologna, in cerca di riscatto. Ci affascina molto un ex, Lorenzo De Silvestri, che ha fatto tanto bene in Piemonte fino allo scorso anno e magari potrà ritrovare il bonus proprio contro la sua ex squadra.

CENTROCAMPO

Politano – Assenze pesanti in casa Napoli e quindi spazio a Matteo Politano, titolare nel match fondamentale contro la Lazio di Simone Inzaghi. Viene listato come centrocampista ma la sua posizione da attaccante esterno nel 4-2-3-1 lo rende una scelta quasi obbligata!

Sottil – Dopo l’inizio un po’ altalenante e quasi sempre in ballottaggio, Sottil ha conquistato la fiducia di Eusebio Di Francesco e la sta ripagando a suon di bonus. Posizione, anche per lui, super offensiva che lo renderà un pericolo costante per i vostri avversari.

Verre – Un assist contro il Napoli e un goal al Verona hanno consacrato il destino di Valerio Verre al fianco di Fabio Quagliarella. Sarà lui a dare fantasia all’attacco blucerchiato nel match che li vedrà sfidare il Crotone.

Barella – Match sulla carta tranquillo quello dell’Inter contro lo Spezia e allora spazio a Niccoló Barella, voglioso come di tutti i suoi compagni di riscattare la brutta prestazione offerta in casa col Napoli. Consigliatissimo ma occhio ai soliti cartellini!

Malinovskyi – Atalanta-Roma è uno dei match più attesi della prossima giornata. Consigliato Ruslan Malinovskyi che, in occasione della lite tra Gomez e Gasperini, ne ha approfittato per guadagnarsi il posto da titolare dopo lo stop per Coronavirus. Occhio ai calci piazzati, l’ucraino è un vero e proprio cecchino come ha dimostrato in occasione del match contro la Fiorentina.

ATTACCO

Berardi – Il Sassuolo ritrova Ciccio Caputo per il match contro il Milan che potrà tornare nell’attacco al momento comandato da Domenico Berardi. Il capitano neroverde ha un conto in sospeso con i “diavoli” che dalla sua prima stagione in Serie A, sono la sua vittima preferita. Consigliato dunque anche perché è rigorista indiscusso!

Petagna – Le tante assenze in attacco tra le file partenopee non lasciano a Gattuso troppe scelte. Andrea Petagna partirà titolare con la Lazio, guidando l’attacco azzurro così come ha dimostrato di saper fare prima con la Samp e poi con l’Inter. Senza Insigne, Petagna si candida ad essere il rigorista del team campano.

Lapadula – Anche lui rigorista, Gianluca Lapadula guiderà l’attacco beneventano in tandem con Caprari nel fondamentale match per non retrocedere contro il Genoa apparso piuttosto provato dopo il match nel turno infrasettimanale contro il Milan.

Bonazzoli – Torino in grandissima difficoltà che baserà le sue chance di vittoria contro il Bologna sull’attacco. Dopo l’ottimo ingresso in campo contro la Roma, Gianpaolo molto probabilmente si affiderà ancora a Federico Bonazzoli che affiancherà la vera stella di questa squadra, il “gallo” Belotti.

Messias – Già bene contro il Napoli nonostante il punteggio, Messias sta prendendo per mano il Crotone, come in occasione della doppietta allo Spezia, per provare a portarlo fuori dai bassifondi dela classifica. Al momento è il trascinatore indiscusso della squadra calabrese, ottima scommessa in questa giornata dove affronterà la Sampdoria.