L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha rivelato come in casa Napoli non filtrasse per nulla ottimismo per le condizioni di Dries Mertens.

Si temeva infatti, un lunghissimo stop viste le immagini della sua caviglia subito dopo il trauma distorsivo che ha subito il Belga.

Tutto sommato, la prognosi di tre settimane ha rasserenato gli animi in casa Napoli; la sera dell’infortunio lo staff medico e Gennaro Gattuso hanno temuto il peggio