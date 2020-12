Cagliari, Giulini: “Ci riproveremo per Nainggolan a gennaio. Nandez? Via solo con la clausola”

Il Cagliari torna a pensare a Radja Nainggolan per gennaio. Lo ha detto il presidente Tommaso Giulini, che nei mesi scorsi aveva definito questa pista impossibile ma ora invece ci ripensa. Il numero uno del Cagliari ha parlato anche di Nandez per il mercato di gennaio:

“Non si sa se lo troveremo sotto l’albero di Natale. Sicuramente in questo momento è una situazione complicata e l’operazione è difficile. Ancora più complicata rispetto a questa estate per via dei mancati introiti dallo stadio. Se l’Inter volesse parlarne sono convinto che Radja ci aiuterebbe tanto, noi siamo pronti per sederci al tavolo. Uno come il Ninja serve sempre in squadra”.

“Mercato invernale? Credo che almeno 4/5 giocatori dovranno uscire in questa sessione invernale e almeno 2/3 dovranno coprire i gap lasciati. Non credo che il mercato di gennaio sia un mercato di ripresa, anzi sarà prevalentemente di fiacca. Sarà così non solo per noi, ma anche per i grandi club. Nandez via a gennaio? Ha una clausola da 36 milioni e partirà solo se qualcuno la pagherà. Credo che le possibilità siano molto basse, non credo che ci sia qualcuno pronto a pagarla. Gli acquisti fatti da quando sono presidente che mi stanno più a cuore sono Joao Pedro, Alessio Cragno e, naturalmente, Nahitan Nandez”.