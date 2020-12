Tuttosport tesse le lodi all’Inter: “Anche così si vincono gli scudetti: punti brutti e sporchi”

Inter-Napoli – L’edizione odierna di Tuttosport tesse le lodi all’Inter di Antonio Conte:

“Il Napoli gioca, l’Inter vince. E per la prima volta in campionato non prende gol a San Siro. Questo avviene anche per circostanze miracolose (le due parate di Handanovic su Insigne e Politano) oltre che per una buona dose di fortuna (il palo in pieno recupero centrato da Petagna); però gli scudetti si vincono grazie a punti brutti e sporchi come questi e i tre conquistati a spese da un ottimo Napoli hanno permesso all’Inter in novanta minuti di “rosicchiare” pure due punti a Milan e Juve. Era oggettivamente difficile chiedere di più per Antonio Conte che ha costruito il tesoretto grazie al rigore conquistato da Darmian e realizzato da Lukaku (che ha raggiunto in testa alla classifica dei cannonieri Cristiano Ronaldo e Ibra a quota dieci gol) nell’unica occasione in cui ha dato segni di vita, stretto nella morsa tra Koulibaly e Manolas. Il belga è apparso stanco come Lautaro Martinez, pure lui un’ectoplasma nella notte di San Siro, fatta eccezione per la grande occasione mancata a inizio partita”.