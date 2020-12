The Best Fifa 2020, Cr7 snobbato: in Spagna quasi sicuri del vincitore

In un’annata in cui il Pallone d’Oro non verrà assegnato per espressa decisione di ‘France Football’, la Fifa assegnerà comunque quello che viene considerando il secondo premio individuale per ordine di importanza: il ‘The Best Fifa’.

In lista rispettivamente Messi, Ronaldo e Lewandoski che – secondo il quotidiano spagnolo Marca – sarà il vincitore di stasera.

La premiazione, in programma oggi alle 19, dovrebbe essere solo una formalità: a discapito del portoghese e dell’argentino (campione in carica) il polacco del Bayern nello scorso anno ha vinto qualsiasi cosa, dalla Champions al campionato, dalla Supercoppa tedesca a quella europea.