Rosso ad Insigne, Alvino: “Insulti anche da parte dei nerazzurri, però Massa ha finto di non aver sentito”

Alvino ha raccontato tramite i suoi canali social atri dettagli inerenti all’espulsione ai danni di Insigne durante Inter-Napoli.



Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Ho saputo per certo che il signor Massa quando nel primo tempo è stato apostrofato con termini che non posso ripetere dai giocatori nerazzurri. Gli azzurri gli hanno sottolineato questi episodi e lui ha risposto ‘non ho sentito’. Capite cosa è successo a Milano? Provate a smentirmi! Questo voler fare il fenomeno, allora come funziona?”.