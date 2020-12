Renica: “Da ex giocatore condivido ciò che ha detto Gattuso. Al Napoli manca un Higuain o Cavani”

Alessandro Renica, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show:



“Insigne? Capisco il giocatore che con adrenalina possa avere questa reazione. Oltre il danno c’è la beffa: da ex giocatore condivido quello che ha detto Gattuso, ma da allenatore dopo lo rimprovero e lo multo. E’ anche vero che i comportamenti arbitrali non sempre sono stati uniformi”.



“Il Napoli ha avuto sfortuna, non è da grande squadra attaccarsi alle decisioni arbitrali. Forse manca un attaccante che concretizzi la mole di gioco. Petagna? Si impegna molto, ha una buona prospettiva, ma il Napoli non può aspettarlo. E’ mancato il giocatore che ti faceva fare la differenza lì davanti. Osimhen è un altro Petagna: non abbiamo certezza che arrivi a doppia cifra. Mertens è un giocatore importante, ma manca un giocatore come Higuain o Cavani per vincere lo scudetto”.