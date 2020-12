Montervino: “Insigne? Doveva essere più furbo. Il Napoli può arrivare fino in fondo”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha risposto ad alcune domande nel corso di Maracanà, trasmissione sportiva di TMW Radio:

Che ha combinato Insigne?

“Ha fatto quello che tutte le domeniche avviene su ogni campo. Il problema è avere l’intelligenza di non farsi beccare o dall’altra parte deve esserci il buonsenso di un arbitro di non sentire. Per quanto fuori luogo, non andava espulso”.

La sconfitta del Napoli diminuisce le speranze di lottare per lo Scudetto?

“Il Napoli deve ripartire con più convinzione. Non solo può dire la sua, ma può arrivare all’obiettivo, in dieci è andata ancora meglio. Se ha la forza mentale di ripartire bene, può solo fare grandi cose”.

Sulle tante assenze in attacco contro la Lazio:

“Giocare senza Mertens, Insigne e Osimhen è dura. Ma il Petagna visto nelle ultime settimane può ritagliarsi uno spazio importante. Certo giocare contro la Lazio senza quei giocatori sarà pesante”.