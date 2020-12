KKN, De Luca: “Pazzesco quello che è avvenuto a San Siro, va approfondito”

Proseguono le polemiche circa l’espulsione avvenuta ai danni di Lorenzo Insigne durante Inter-Napoli. In particolare, dopo che Carlo Alvino ha svelato nuovi particolari (clicca qui per leggere), Diego De Luca, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua attraverso i suoi canali social.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Il racconto di Carlo Alvino a kisskissnapoli è grave e va approfondito: i calciatori dell’Inter avrebbero ingiuriato l’arbitro Massa in campo, nel corso dei primi 45’, perché non felici della direzione di gara. Quando i tesserati del Napoli hanno sottoposto all’attenzione del direttore di gara queste ingiurie, l’arbitro Massa ha risposto loro di non aver sentito nulla. Pazzesco”.

