Inter, Darmian: “Stasera non è stato facile. Rigore? ogni dettaglio può fare la differenza”

Matteo Darmian, terzino dell‘Inter, ha commentato a Sky Sport la vittoria dei nerazzurri contro il Napoli:

“Quanto è stato importante per te aver procurato il rigore? Sapevamo che stasera era difficile, contro le grandi squadre ogni dettaglio può far la differenza. La palla e rimasta a metà strada e mi sono buttato per cercare di toglierla al portiere, il rigore è giusto”

“Io sono uno che cerca sempre di lavorare e farsi trovare pronto, da quando sono arrivato mi sono messo subito a disposizione lavorando con determinazione e penso si stiano vedendo i risultati”.

“Quanto e stata importante l’esperienza in Inghilterra? Tanto, perchè sono andato a confrontarmi con una realtà diversa e ciò mi ha fatto crescere anche come persona. Giocare con un club come il Manchester United ti responsabilizza. Anche l’Inter è una grande squadra, ognuno deve cercare di fare qualcosa in più”.